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Türkiye
İHA 11.11.2023 16:05

Çatıdan uçan parçalar yoldan geçen bir kişiye isabet etti

İstanbul Küçükçekmece’de kısa sürede etkili olan fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçarak karşı binaya çarparak yola düştü. O sırada bakkala giden bir kişi, kafasına uçan çatının parçalarının çarpması sonucu yaralandı.

Çatıdan uçan parçalar yoldan geçen bir kişiye isabet etti
[Fotograf: İHA]

Meteorolojinin uyarılarının ardından öğle saatlerinde kısa süreli fırtına ve sağanak etkili oldu. Fırtına nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu.

Cennet Mahallesinde 6 katlı binanın çatısı uçarak karşı binaya çarptı. Çatıdan uçan parçalar o sırada bakkala giden kişinin kafasına gelmesi sonucu yaralandı.

Çatıdan uçan parçalar yoldan geçen bir kişiye isabet etti

Karşı binada ve binanın altında bulunan bakkalda hasar oluştu. Kafasından yaralanan adam ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Caddeye girişler durduruldu

Polis caddeyi yaya ve araç trafiğine kapatırken itfaiye ekipleri ise asılı kalan parçaları kopararak indirdi. Polis olay yerinde inceleme yaptıktan sonra olayla ilgili inceleme başlattı.

Küçükçekmece Belediyesi ekiplerinin bölgede temizlik çalışmaları sürüyor. 

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