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Türkiye
AA, DHA, İHA 11.11.2023 15:43

İstanbul'da fırtına ve sağanak: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

İstanbul'un bazı bölgelerinde etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken kentteki trafik yoğunluğu yüzde 70'in üzerine çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan fırtına ve sağanak uyarılarının ardından, kent genelinde yağış etkisini gösterdi. 

Avrupa Yakası'nda Zeytinburnu, Fatih, Bahçelievler ve Beşiktaş'ta gök gürültülü yağmur etkili olurken Avcılar ve Gaziosmanpaşa'da ise şiddetli sağanak geçişleri yaşanıyor.

Cihangir'de pazar yerini su bastı

Avcılar Cihangir halk pazarını da yoğun yağış sonrası su bastı. Pazarda alışveriş yapan vatandaşlar, suyun içinde ilerlemeye çalıştı.

İstanbul'da fırtına ve sağanak: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Sarıyer'de fırtına nedeniyle ağaç devrildi

Sarıyer Çayırbaşı Caddesi'nde rüzgarın kuvvetli esmesi nedeniyle bir otoparktaki ağaç otomobillerin üzerine devrildi. Ağacın devrilmesi sonucunda buradaki 4 araç hasar gördü ve iletişim hatlarına ait bazı kablolar koptu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, devrilen ağacı keserek araçların üzerinden kaldırdı.

Anadolu Yakası'nda da yağış etkili oluyor

Anadolu Yakası'nda da Kartal, Maltepe ve Ataşehir ilçelerinde hafif şiddette yağmur geçişleri, Ümraniye'de ise kuvvetli yağış görülüyor.

İstanbul'da fırtına ve sağanak: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Trafik yoğunluğu oluştu

Yağış nedeniyle D-100 kara yolu Kartal, Maltepe, Bostancı ve Göztepe'nin her iki yönünde trafik akışı yavaşladı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan ve şemsiyesi olmayan bazı vatandaşlar ise ıslanmamak için buldukları tentelerin altlarına sığındı.

İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 15.00 itibarıyla yüzde 76 olarak ölçüldü.

İstanbul'da fırtına ve sağanak: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Çatıdan uçan parçalar kafasına düştü

Cennet Mahallesinde 6 katlı binanın çatısı uçarak karşı binaya çarptı. Çatıdan uçan parçalar o sırada bakkala giden kişinin kafasına gelmesi sonucu yaralandı.

Karşı binada ve binanın altında bulunan bakkalda hasar oluştu. Kafasından yaralanan adam ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Caddeye girişler durduruldu

Polis caddeyi yaya ve araç trafiğine kapatırken itfaiye ekipleri ise asılı kalan parçaları kopararak indirdi. Polis olay yerinde inceleme yaptıktan sonra olayla ilgili inceleme başlattı.

Evin duvarı uçtu

Şiddetli rüzgar ve etkili olan sağanak yağış nedeniyle Küçükçekmece Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bir binanın en üst katında tuğla ile örülmüş duvardan parçalar düştü.

Olay sonrası can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi.

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