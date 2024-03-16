Parçalı Bulutlu 9.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 16.03.2024 18:15

Kumarbazlara gece operasyonu: 24 gözaltı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri Merkezefendi ilçesinde gece saatlerinde düzenlenen kumar operasyonunda 24 kişi gözaltına alınırken 154 bin 200 TL idari para cezası uygulandı.

Kumarbazlara gece operasyonu: 24 gözaltı

Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi’nde meydana gelen olayda Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 15 Mart 2024 Cuma günü gece saatlerinde bir ikamette kumar oynandığını tespit etti.

Yapılan operasyon neticesinde ikametin umuma açık yer haline getirilerek ruhsatsız faaliyet gösterdiği, daire içerisindeki 24 kişi kumar oynarken yakalandı.

Operasyon neticesinde masalarda bulunan para ve birçok oyun malzemelerine el konuldu. İkameti umuma açık yer haline getirerek kumar oynatan 1 şüpheli “Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama” suçundan adli işlem yapıldı.

İkamette bulunan 24 kişiye toplam 154 bin 200 TL idari para cezası uygulandı. 

ETİKETLER
Denizli
Sıradaki Haber
Samsun Çarşamba Havalimanı’nda 112 bin yolcuya hizmet verildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:59
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bu herhangi bir partinin değil, tüm milletimizin ve tüm toplumun yüzyılıdır
18:34
Bakan Yerlikaya: Yaptığımız görev Türkiye'nin huzurudur
18:20
Gazze'nin kuzeyine havadan yardım indirildi
18:05
Etlik Şehir Hastanesi'nde 1,5 yılda 27 böbrek nakli yapıldı
18:14
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil: KAAN Türklerin yaptığı tümüyle dijital en komplike cihaz
18:01
Elektrik piyasasında teminat mektupları elektronik hale getirilecek
Ramazan ayında Gazze'de Filistinliler, pahalılıkla mücadele ediyor
Ramazan ayında Gazze'de Filistinliler, pahalılıkla mücadele ediyor
FOTO FOKUS
Konteyner yüklü gemi limandaki vinçlere çarptı
Konteyner yüklü gemi limandaki vinçlere çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ