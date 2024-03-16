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Türkiye
AA 16.03.2024 17:37

Denizli'de sahte tarihi eserle dolandırıcılık suçlamasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Denizli'de sahte tarihi eserin satışına ortak etme vaadiyle bir kişiyi 10 bin avro dolandırdıkları suçlamasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Denizli'de sahte tarihi eserle dolandırıcılık suçlamasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Pamukkale ilçesinde yaşayan Metin Y. tarihi eser göstererek satışına ortak etme vaadiyle 2 kişinin kendisini dolandırdığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalışma başlattı.

İzmir'de bulundukları belirlenen M.E.U., E.Y. ve H.M, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Jandarmadaki ifadelerinde suçlarını itiraf ettikleri belirtilen şüphelilerden M.E.U ve E.Y, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı, H.M. ise serbest bırakıldı.

Şüphelilerin Metin Y'nin yanına kendi hazırladıkları küple gelerek yardım istedikleri, çekiç yardımıyla kırdıkları küpün içinden çıkan altın görünümlü 3 heykeli gösterdikleri, güvenini kazanmak için heykelleri Metin Y'ye bıraktıkları ve satışından elde edilecek gelire ortak olması için 10 bin avro aldıkları, bir süre sonra tekrar para istedikleri anlaşıldı.

Denizli Müze Müdürlüğüne gönderilen heykellerin ise sahte olduğu tespit edildi.

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Denizli Tarihi Eser Dolandırıcılık
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