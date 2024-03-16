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Türkiye
TRT Haber 16.03.2024 16:58

Konteyner yüklü gemi limandaki vinçlere çarptı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir limanda, geminin çarpması sonucu devrilen vinçler zarar gördü.

Hong Kong bayraklı gemi, kılavuz kaptan nezaretinde limana yanaşırken yaptığı manevra sırasında vinçlere çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan olmazken, vinçlerde hasar oluştuğu tespit edildi.

Konteyner yüklü gemi limandaki vinçlere çarptı

Vali Seddar Yavuz, yabancı bandıralı bir geminin, limana yanaşırken vinçlere çarpması sonucu meydana geldiğini belirterek, ilk belirlemelere göre kazada yaralananın olmadığını söyledi.

Herhangi bir çevre kirliliğinin oluşmadığının değerlendirildiğini, incelemelerin devam ettiğini aktaran Yavuz, limanda çalışanlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Konteyner yüklü gemi limandaki vinçlere çarptı
Konteyner yüklü gemi limandaki vinçlere çarptı
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