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Türkiye
İHA 16.03.2024 17:57

Samsun Çarşamba Havalimanı’nda 112 bin yolcuya hizmet verildi

Şubat ayında Samsun Çarşamba Havalimanı’nda 112 bin 182 yolcuya hizmet verildi.

Samsun Çarşamba Havalimanı’nda 112 bin yolcuya hizmet verildi
[Fotograf: İHA]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Samsun Çarşamba Havalimanı’nın 2024 yılı Şubat ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; Samsun Çarşamba Havalimanı’nda şubat ayında, iç hat yolcu trafiği 103 bin 598, dış hat yolcu trafiği 8 bin 584 oldu. Böylece şubatta toplam 112 bin 182 yolcuya hizmet verildi.

Ayrıca Şubat ayında Samsun Çarşamba Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda bin 25, dış hatlarda 86 olmak üzere toplamda bin 111’e ulaştı.

Yük (kargo posta bagaj) trafiği ise Şubat ayında toplamda bin 1 ton oldu. 2 aylık (Ocak-Şubat) dönemde ise Samsun Çarşamba Havalimanı’nda yolcu trafiği 233 bin 644, uçak trafiği 2 bin 189, yük trafiği ise 2 bin 133 ton olarak gerçekleşti.

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