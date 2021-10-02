Haber Giriş: 2 Ekim 2021 Cumartesi 21:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kum yüklü kamyon trafik polisinin üzerine devrildi
[Fotoğraf: AA]
Silivri'de yolda denetim yapan trafik polisi, bariyerlere çarptıktan sonra devrilen kum yüklü kamyonun altında kalarak yaralandı.
D-100 kara yolu Edirne istikametinde seyreden kum yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpıp, bölgede denetim yapan motosikletli trafik polisinin üzerine devrildi.
Vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı trafik polisi, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Sürücü gözaltına alındı.
Kaza nedeniyle D-100 kara yolu Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Etiketler: İstanbul
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