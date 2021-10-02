Haber Giriş: 2 Ekim 2021 Cumartesi 20:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, kazada yaralandı
Adana'da sokak köpeğine çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü kaldırıma çarparak yaralandı.
Süleyman S. motosikletiyle Sarıçam ilçesi Mithat Özsan bulvarında seyir halindeyken önüne sokak köpeği çıktı.
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan Sarı, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarpması sonucu yaralandı.
Sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Adana
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