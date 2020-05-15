AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, inşası devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'yle ilgili olarak, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans ile bağlanacağı tören ile köprünün kuleleri tamamlanacak" dedi.

Turan, yaptığı açıklamada, Çanakkale'nin tarımına, turizmine değer katacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün adım adım tamamlandığını belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Köprünün son kule blokunun yarın saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katılacağı törenle yerleştireceğini belirten Turan, şöyle konuştu:

"2017 yılında çalışmalarına başlanan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metre uzunluğundaki, 18 Mart'ı simgeleyen kule bloku tamamlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılacağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile bağlanacağı törenle köprünün kuleleri tamamlanacak."