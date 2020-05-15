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Malatya'da 3 kuaför çalışanında koronavirüs tespit edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Malatya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında berber, kuaför ve güzellik çalışanlarına yapılan testlerde 3 kişide Covid-19 tespit edildi.
Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, kentte berber, güzellik salonu ve kuaför çalışanlarına yönelik yapılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) testlerinde 3 kişinin sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.
Bentli, virüsten korunmanın en önemli yolunun sosyal mesafeye uymak ve maske kullanımı olduğunun unutulmamasını isteyerek, zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması gerektiğini kaydetti.
Etiketler: malatya kuaför koronavirüs covid-19 BerberSon Güncelleme: 15 Mayıs 2020 Cuma 12:35
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