Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının gündeminde normalleşme planı ve eğitimde atılacak adımlar vardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararları açıkladı.

9 ile daha seyahat kısıtlaması sona erdi

9 ilimiz için daha şehirler arası giriş-çıkış kısıtlamasını sona erdirmeyi planladık. Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Tekirdağ'a giriş çıkış sınırlandırılması kaldırıldı.

Daha önce İçişleri Bakanlığının koronavirüs önlemlerine ilişkin genelgesine göre Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'da kara, hava ve deniz yoluyla giriş ve çıkış kısıtlaması kaldırılmıştı.

Şehirler arası giriş çıkış kısıtlaması hangi illerde devam ediyor?

Şehirler arası araç giriş kısıtlamasının devam ettiği iller:

Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak.