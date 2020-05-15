Bakan Selçuk, 15 Mayıs Aile Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Bakanlığın vizyonunun bireyi mutlu, aileyi uyumlu ve toplumu üretken-müreffeh kılmak olduğunu belirten Selçuk, bu vizyonun bütün meselelere bütüncül perspektifle bakmayı gerektirdiğini vurguladı.

Selçuk, "Bakanlık olarak, toplumun her kesimine yönelik politikalar geliştirirken ailenin güçlendirilmesi ve korunmasına özel önem veriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Bireyden aileye, aileden topluma doğru uzanan bir silsilede her türlü sosyal meselede Bakanlık olarak varlık gösterdiklerinin altını çizen Selçuk, Bakanlığın sağlıklı bir aile yapısının oluşturulması, aile bütünlüğünün korunması ve güçlendirilmesi amacıyla evlilik öncesi eğitimden aile danışmanlığı hizmetine, aile sosyal destek programından çocuklara yönelik ekonomik desteğe kadar birçok alanda hizmet sunduğunu aktardı.

Aile Eğitim Programı'ndan 2 milyon kişi yararlandı

Yazılı açıklamada aile olmanın, yuva kurmanın sorumluluklarını gençlere aktarmak, ailelerin sorun çözme kapasitesini artırmak amacıyla bakanlığın ülke genelinde yürüttüğü eğitim ve farkındalık çalışmaları hakkında da bilgi verildi. Aile Eğitim Programı (AEP) ile eğitim, iletişim, sağlık, iktisat, hukuk ve medya alanlarında toplam 28 modül ve 210 konuda ailelere farkındalık eğitimi veriliyor.

Ülke genelinde bugüne kadar 2 milyon kişiye AEP kapsamında eğitim hizmeti sunuldu. 40 bin kişiye aile danışmanlık hizmeti verildi. Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ile sosyal politika uygulamalarında arz odaklı hizmet modeli ile sosyal yardım ve hizmetlerde yeni bir döneme geçildi. ASDEP kapsamında fert, aile ve toplumu etkileyen sorun, ihtiyaç ve riskler uzman personel aracılığıyla yapılan hane ziyaretlerinde belirleniyor. 2 milyon hane ziyaret edildi. 152 bin 817 talep ilgili kuruluşlara yönlendirildi.