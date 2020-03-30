Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri, Yeni Mahalle'deki bir markete giren ve yüzünde tıbbi maske olan bir kişinin market çalışanının boğazına bıçak dayayarak kasadaki parayı gasbettiği anonsu üzerine olay yerine gitti.

Market ve çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, 2 farklı taksiye binerek izini kaybettirmeye çalışan şüphelinin yerini tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda, Mustafa Murat S. gözaltına alındı. Yapılan UYAP sorgulamasında, hırsızlıktan aranmasının bulunduğu görülen şüpheli, ifadesinde gasp olayını kendisinin değil ev arkadaşı Çağatay Polat D'nin yaptığını söyledi.

Çalışmalarına devam eden ekipler, Çağatay Polat D'yi Kanarya Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Sorgusunda, gasp olayını kabul eden Çağatay Polat D. ile hırsızlıktan aranması bulunan ev arkadaşı Mustafa Murat S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Güvenlik kamerası görüntüsünde şüphelinin, kadın çalışanın boğazına bıçak dayadığı, kasayı açtırdıktan sonra kenara itip kasadaki paraları alarak kaçtığı görülüyor.