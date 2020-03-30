Haber Giriş: Kaynak: AA
Seyahat kısıtlamasına uymayan yolcular İstanbul'a geri gönderildi
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat kısıtlaması kuralına uymayan minibüslerdeki yolculara para cezası uygulandı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Anadolu Otoyolu Adapazarı gişelerinde yapılan denetimlerde, İstanbul'dan gelen iki yolcu minibüsü durduruldu.
Denetimde minibüslerde seyahat kısıtlaması kuralına uyulmadığı belirlendi.
Yolcuların seyahat belgesi olmaması ve yüzde 50 yolcu kısıtlaması kuralına uyulmaması nedeniyle "Kabahatler Kanunu'na muhalefet" suçundan para ceza kesildi.
Ateş ölçümü gerçekleştirilen ve sağlık kontrolleri yapılan yolcular, polis gözetiminde İstanbul'a gönderildi.
Etiketler: seyahat kısıtlaması sakarya koronavirüs ateş ölçümüSon Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 17:14
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