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Halkbak, Ziraat Bankası ve Vakıfbank'tan 6 ay geri ödemesiz kredi... Devlet bankalarından kredi müjdesi...
Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası bireysel müşteriler için kredi paketi oluşturdu. Bireysel müşteriler için 6 ay geri ödemesiz kredi imkanı.. Şartlar neler?
Kamu bankaları hane halkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterileri için yeni bir kredi uygulaması başlatacak.
Bireysel müşteriler 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli aylık eşit taksitli kredi kullanabilecek.
Temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla bireysel müşterilere 10.000,-TL'ye kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi imkanı sunuluyor,
Müşteriler, Ziraat Bankası, Halkbank ya da Vakıfbank'tan yalnızca birine başvuru yapabilecek.
Başvurular 01 Nisan tarihinden itibaren kabul edilecek.
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Kamu bankalarından yeni kredi paketi
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