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Türkiye
İHA 02.06.2024 09:08

Küçükçekmece'de bina çöktü: Enkaz altında kalanlar var

İstanbul Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Enkaz altında kalanların olduğu da öğrenildi.

Küçükçekmece'de 3 katlı bir bina henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Ekipler, enkaz altında kalanlar olduğunun belirtilmesi üzerine arama kurtarma çalışması başlattı.

İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul Valiliği çöken binayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Saat 08.40 sıralarında Küçükçekmece İlçesi Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağın kesişim noktasında bulunan üç katlı bina çökmüştür. Olay yerine çok sayıda AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edilmiştir."

2 kişi yaralı olarak çıkarıldı

Ekipler 2 kişiyi yaralı olarak çıkardı, kurtarma çalışmaları sürüyor.

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AFAD İstanbul İtfaiye Polis
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