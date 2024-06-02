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Türkiye
DHA 02.06.2024 06:11

İstanbul- Kadıköy'de tekne mendireğe çarptı: 10 kişi kurtarıldı

Kadıköy Haydarpaşa'da mendireğe çarparak batmak üzere olan teknedeki 10 kişi, ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda kurtarıldı. Teknede bulunanlar şans eseri yara almadan kurtulurken, kıyıya çıkarılan kişiler sağlık kontrolünden geçirildi.

İstanbul- Kadıköy'de tekne mendireğe çarptı: 10 kişi kurtarıldı

Haydarpaşa açıklarında içerisinde 10 kişinin bulunduğu tekne, mendireğe çarparak batmaya başladı.

Teknenin içinde bulunanlar yardım çağrısında bulundu. Bunun üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma ekipleri harekete geçti. Kısa sürede tekneye ulaşan ekipler, batmak üzere olan teknedekileri kurtardı.

İstanbul- Kadıköy'de tekne mendireğe çarptı: 10 kişi kurtarıldı

Kurtarılan 10 kişi Kıyı Emniyetine ait Harem Tahlisiye Bot istasyonuna getirildi. Sağlık ekipleri kıyıya getirilen kazazedeleri sağlık kontrolünden geçirdi. Yapılan sağlık kontrolü sonrasında yaralanan olmadığı belirlenirken, kazazedeler evlerine polis ekiplerince götürüldü.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Haydarpaşa Mendireği önlerinde kayalıklara çarpan ve su alan teknenin içinde bulunan 10 kazazede; TAHLİSİYE-2, KEGM-4 ve KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botlarımızca kurtarılarak Harem Tahlisiye İstasyonumuzda sağlık ekiplerine teslim edildi" denildi.

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