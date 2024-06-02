Tekirdağ'da kaza: 4 yaralı

Malkara- Keşan kara yolunun Haliçköy Mahallesi kavşağında meydana gelen kazada N.E.’nin kullandığı otomobil ile Keşan’dan Malkara yönüne giden U.K. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle N.E.’ün kullandığı otomobil yol üzerindeki bir restoranın bahçesine girdi. Kazada otomobillerde bulunan G.E, C.E.K., U.K. ve T.Y yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından U.K. ile T.Y. Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne, G.E. ise Namık Kemal Üniversite Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.