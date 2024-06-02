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Türkiye
İHA 02.06.2024 01:40

Kayseri'de 1 kilo uyuşturucu yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 1 kilo 150 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri'de 1 kilo uyuşturucu yakalandı

İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; A.E. ve A.H.'nin İstanbul’dan temin ettikleri uyuşturucu maddeyi Kayseri’ye getirecekleri ve piyasaya sürecekleri bilgisi alındı.

Şüpheliler; İstihbarat, KOM Şube Müdürlükleri ile Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Aydınlıkevler Mahallesi'nde yapılan operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde ve kullandıkları araçta yapılan aramada, aracın bagaj bölümünde bulunan kutu içerisindeki ip toplarının makaralarına zulalanmış halde 2 kilo 150 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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