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Türkiye
AA 02.06.2024 01:36

Hatay'da kaza: 2'si ağır 5 kişi yaralandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Hatay'da kaza: 2'si ağır 5 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]

V.Ö. idaresindeki otomobil, Özerli Mahallesi'nde, sürücüsü M.A.H. olan hafif ticari araçla çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada her iki aracın sürücüsü ile araçlarda yolcu olarak bulunan O.B, M.Ö. ve R.D. yaralandı.

Yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Dörtyol Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralılardan otomobil sürücüsü V.Ö. ile yolculardan O.B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Çarpışma sonucu yol kenarında park halinde bulunan bir hafif ticari araçta hasar meydana geldi.

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Hatay
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