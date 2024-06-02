Bakan Yerlikaya: 415 bin 795 araca işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerince 23-30 Mayıs 2024 tarihleri arasında, 2 Milyon 464 bin 169 araç denetlendi.

Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 312 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 112 bin 26, periyodik muayenesi yaptırılmamış 23 bin 309, emniyet kemeri kullanmayan 15 bin 382, sürücü belgesiz araç kullanan 13 bin 964 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 8 bin 940 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; toplam 415 bin 795 araca/sürücüye işlem yapıldı.

Yerlikaya açıklmasında şu sözlere yer verdi:

"Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim.

Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım. #HayatlaYarışılmaz"

Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 23-30 Mayıs 2024 tarihleri arasında:



????2️⃣ Milyon 4️⃣6️⃣4️⃣ bin 1️⃣6️⃣9️⃣ araç denetlendi.



????Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 3️⃣1️⃣2️⃣ sürücüye işlem yapıldı.



????Hız… pic.twitter.com/2pIVFBADRi — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 2, 2024



