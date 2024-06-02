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Türkiye
DHA 02.06.2024 10:47

Çöken binanın enkazından çıkan kişi konuştu

İstanbul Küçükçekmece'de 3 katlı bina çöktü. Enkaz altından çıkan Korkut Yılmaz, "Bina sabah erken saatlerde çöktü.10 dakika sonra hemen polis ekipleri ve ambulanslar geldi. Ellerim ve bacaklarımda yaralar var. Yatakla dolabın arasına girmenin önemini gördüm" dedi.

Çöken binanın enkazından çıkan kişi konuştu

Küçükçekmece'de saat 08.40 sıralarında 3 katlı bina çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Enkaz altında kalan 2 kişi hastaneye götürüldü.

Küçükçekmece'de bina çöktü: 1 ölü, 8 yaralı
Küçükçekmece'de bina çöktü: 1 ölü, 8 yaralı

"Yatakla dolabın arasına girmenin önemini gördüm"

Enkaz altından çıkan Korkut Yılmaz, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"7-8 kişiydik. Bina sabah erken saatlerde çöktü. Hafif bir sarsıntı duyduk. Sonra çöktü. Ben yatakla dolabın dolabın arkasına atmıştım kendimi, sonra geri geri çıktım. Köpeğim vardı. O içeride kaldı. Üst kattaki insanlardan da bazıları çıktı. Bazıları enkazda kaldı. 4 katlı binaydı. Bir risk taşımıyordu. Alt kat dükkan onun üzerinde ofisim vardı. Bir üst katta da evim vardı. 10 dakika sonra hemen polis ekipleri ve ambulanslar geldi. Ellerim ve bacaklarımda yaralar var. Komşular kıyafet verdiler giydim. Ara kattaydım. Yatakla dolabın arasına girmenin önemini gördüm." 

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