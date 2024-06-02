Açık 29.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber-AA-İHA-DHA 02.06.2024 09:08

Küçükçekmece'de bina çöktü: 1 ölü, 8 yaralı

İstanbul Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralı olarak çıkartıldı. Enkazda kalan kimsenin bulunmadığı da öğrenildi.

Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağı'nın kesişim noktasındaki 3 katlı bir apartman henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bir kişi kendi imkanlarıyla çıktı

Bina çöktükten sonra ise bir kişinin kendi imkanlarıyla enkazdan çıktığı ve ekiplere içeride kalanlarla ilgili bilgi verdiği belirtildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

1 ölü, 8 yaralı 

İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerinde incelemelerde bulunarak ekiplerden bilgi aldı.

 

İstanbul Valiliği, çöken bina ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Küçükçekmece’de çöken binanın enkazında kalan son kişi de yaralınolarak kurtarılmıştır. Olayda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi de yaralanmıştır. Enkazda an itibariyle kalan şahıs bulunmamakta olup, arama kurtarma ekiplerinin enkazda dinleme çalışmaları devam etmektedir."

Bina park halindeki araçların üzerine yıkıldı

Öte yandan, çöken bina park halindeki araçların üzerine yıkılırken, yoldan geçen belediye otobüsünde de hasar oluştu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Çöken binanın enkazından çıkan kişi konuştu
Çöken binanın enkazından çıkan kişi konuştu

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Çöken bina ile ilgili soruşturma başlatıldı
Çöken bina ile ilgili soruşturma başlatıldı

Binanın çökmeden önceki hali[Binanın çökmeden önceki hali]

Binanın çökme anı kameralara böyle yansıdı

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

AFAD'dan açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) konuyla ilgili şu bilgilendirmeyi yaptı:

"Olay yerine AFAD, İtfaiye, 112 Acil, UMKE ve Emniyet ekiplerinden; 412 personel, 77 araç, 15 ambulans hızla sevk edilmiştir. 8 vatandaşımız enkaz altından çıkarılmış; ilk tedavilerinin ardından hastaneye sevk edilmiştir. 8 vatandaşımız enkaz altından sağ olarak çıkarılmış; 1 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz. Ekiplerimizin arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz."

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Çöken binanın yanındaki binada çökme tehlikesi

Küçükçekmece'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı binanın bitişik nizamındaki binada da çökme tehlikesi bulunuyor.

Ekipler, çökme tehlikesi olan bina için titreşim ölçümü yapıyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

ETİKETLER
AFAD İstanbul İtfaiye Polis
Sıradaki Haber
Seçimlerin yenilendiği Pınarbaşı'nda oy kullanma işlemi başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:47
Bakan Özhaseki'den Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili açıklama
12:20
İstanbul'da mayısta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler açıklandı
12:23
Defne Devlet Hastanesi'nde ilk beyin tümörü ameliyatı yapıldı
12:06
Emine Erdoğan, AK Parti'nin kadın MYK, MKYK üyeleri ve milletvekilleriyle bir araya geldi
12:04
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 16 terörist etkisiz hale getirildi
11:54
Türksat 6A fırlatma işlemleri için 4 Haziran'da ABD'ye gidecek
Küçükçekmece'de bina çöktü
Küçükçekmece'de bina çöktü
FOTO FOKUS
Çin'in uzay aracı Ay'ın karanlık yüzüne indi
Çin'in uzay aracı Ay'ın karanlık yüzüne indi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ