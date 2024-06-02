Küçükçekmece'de bina çöktü: 1 ölü, 8 yaralı

Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağı'nın kesişim noktasındaki 3 katlı bir apartman henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

[Fotoğraf: AA]

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Bir kişi kendi imkanlarıyla çıktı

Bina çöktükten sonra ise bir kişinin kendi imkanlarıyla enkazdan çıktığı ve ekiplere içeride kalanlarla ilgili bilgi verdiği belirtildi.

[Fotoğraf: AA]

1 ölü, 8 yaralı

İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerinde incelemelerde bulunarak ekiplerden bilgi aldı.

İstanbul Valiliği, çöken bina ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Küçükçekmece’de çöken binanın enkazında kalan son kişi de yaralınolarak kurtarılmıştır. Olayda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi de yaralanmıştır. Enkazda an itibariyle kalan şahıs bulunmamakta olup, arama kurtarma ekiplerinin enkazda dinleme çalışmaları devam etmektedir."

Bina park halindeki araçların üzerine yıkıldı

Öte yandan, çöken bina park halindeki araçların üzerine yıkılırken, yoldan geçen belediye otobüsünde de hasar oluştu.

[Fotoğraf: AA]

[Fotoğraf: AA]

[Binanın çökmeden önceki hali]

Binanın çökme anı kameralara böyle yansıdı

[Fotoğraf: İHA]

AFAD'dan açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) konuyla ilgili şu bilgilendirmeyi yaptı:

"Olay yerine AFAD, İtfaiye, 112 Acil, UMKE ve Emniyet ekiplerinden; 412 personel, 77 araç, 15 ambulans hızla sevk edilmiştir. 8 vatandaşımız enkaz altından çıkarılmış; ilk tedavilerinin ardından hastaneye sevk edilmiştir. 8 vatandaşımız enkaz altından sağ olarak çıkarılmış; 1 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz. Ekiplerimizin arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz."

[Fotoğraf: İHA]

Çöken binanın yanındaki binada çökme tehlikesi

Küçükçekmece'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı binanın bitişik nizamındaki binada da çökme tehlikesi bulunuyor.

Ekipler, çökme tehlikesi olan bina için titreşim ölçümü yapıyor.