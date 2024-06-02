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DHA 02.06.2024 11:17

Çöken bina ile ilgili soruşturma başlatıldı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı çöken bina ile ilgili 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirdi.

Çöken bina ile ilgili soruşturma başlatıldı

Sabah saatlerinde Küçükçekmece'de 3 katlı bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Çöken binanın enkazından bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı, 7 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Küçükçekmece'de bina çöktü: 1 ölü, 8 yaralı
Küçükçekmece'de bina çöktü: 1 ölü, 8 yaralı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"02.06.2024 tarihinde saat 08:40 sularında, Küçükçekmece ilçesi Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın henüz belirlenemeyen bir nedenle çökmesi olayı ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında; 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş olup, olay yerine intikal ettirilmiştir. Arama kurtarma çalışmalarının bitimine müteakip, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından görevlendirilen 3 kişilik bilirkişi ekibi kusur tespiti için incelemelerine başlayacaktır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir."

Çökme anı kamerada

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