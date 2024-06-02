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TRT Haber 02.06.2024 07:40

Ömer Çelik'ten FETÖ saldırısına uğrayan Yunus Paksoy’a geçmiş olsun mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Gazetecilik görevini icra ederken FETÖ Terör Örgütü mensubunun saldırısına uğrayan CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu saldırıyı kınıyoruz" dedi.

Ömer Çelik'ten FETÖ saldırısına uğrayan Yunus Paksoy’a geçmiş olsun mesajı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Gazetecilik görevini icra ederken FETÖ Terör Örgütü mensubunun saldırısına uğrayan CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu saldırıyı kınıyoruz.

Bu çirkin saldırıyı gerçekleştiren kişi ve azmettiricilerine karşı yürütülecek hukuki süreçlerin takipçisi olacağız." 

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Ömer Çelik FETÖ Terörle Mücadele Terör Örgütü AK Parti
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