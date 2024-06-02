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Türkiye
AA 02.06.2024 08:12

Seçimlerin yenilendiği Pınarbaşı'nda oy kullanma işlemi başladı

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde seçmenler sandık başına gitti.

Seçimlerin yenilendiği Pınarbaşı'nda oy kullanma işlemi başladı
[Temsili Fotoğraf]

İlçedeki okullara kurulan sandıklara giden vatandaşlar, saat 08.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.

Sandık görevlilerinden zarf ve pusulalarını alan seçmenler, oylarını kullandıktan sonra imza atarak oy verme işlemini tamamladı.

İlçede, 141 sandıkta, 18 bin 960 seçmen oy kullanacak. Öte yandan, hastalığı veya engeli sebebiyle sandığa gidemeyen seçmenler de seyyar sandıkta oy kullanıyor.

İl genelinde seçim güvenliğinde çok sayıda polis ve jandarma görev yapıyor.

İlçede oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erecek.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre, ilçede CHP'nin adayı Deniz Yağan 5 bin 82, Menduh Uzunluoğlu ise 4 bin 758 oy almıştı.

İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, 3 Nisan'da, mühürsüz torba teslimi nedeniyle Pınarbaşı Belediye Başkanlığı ve İlçe Belediye Meclis Üyeliği seçimlerinin iptaline, seçimin 2 Haziran 2024 Pazar günü yenilenmesine karar vermişti.

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