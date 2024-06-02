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Türkiye
DHA 02.06.2024 10:08

Son 1 haftadaki trafik denetimlerinde 415 bin kişiye ceza

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23-30 Mayıs tarihleri arasında 2 milyon 464 bin 169 aracın denetlendiğini ve 415 bin 795 araca/sürücüye işlem yapıldığını duyurdu.

Son 1 haftadaki trafik denetimlerinde 415 bin kişiye ceza

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce 23-30 Mayıs 2024 tarihleri arasında 2 milyon 464 bin 169 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 312 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 112 bin 26, periyodik muayenesi yaptırılmamış 23 bin 309, emniyet kemeri kullanmayan 15 bin 382, sürücü belgesiz araç kullanan 13 bin 964 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 8 bin 940 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; toplam 415 bin 795 araca/sürücüye işlem yapıldı. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım. Hayatla yarışılmaz" dedi.

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İçişleri Bakanlığı Trafik
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