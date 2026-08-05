Küçükçekmece D-100'de otomobil, İETT otobüsüne çarptı: 3 ölü

D-100 kara yolu Edirne istikametinde, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, Sefaköy mevkiinde İETT otobüsüne arkadan çarptı.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Gökhan Gaş ve Nazlı Cesur araçta sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, D-100 kara yolu Edirne istikameti trafiğe kapatıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarılan 3 kişi, kaldırıldıkları hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ekiplerin çalışması sonucu otomobil ve İETT otobüsü yoldan kaldırıldı. Yolda temizlik ve kumlama çalışması yapıldı.
Çalışmaların ardından yolun açılmasıyla bölgedeki trafik akışı normale döndü.