NASA Ay Üssü projesinde tarihi eşik: 4 ticari araç final testlerinde

Söz konusu araçların tamamının 2026 yılı sonu veya 2027 başı itibarıyla fırlatılması hedefleniyor.

Blue Origin'in "Endurance" aracı vakum testini tamamladı

Blue Origin şirketinin "Endurance" adlı Blue Moon Mark 1 kargo iniş aracı, Johnson Uzay Merkezi'ndeki "Chamber A" simülasyon odasında termal-vakum testlerini başarıyla geçti. Test sürecinde, Ay yüzeyinde karşılaşılacak derin uzay soğuğu ile aşırı sıcaklık değişimleri simüle edildi.

Sıvı oksijen ve sıvı hidrojenle çalışan BE-7 motoruna sahip olan aracın, Ay'ın Güney Kutbu'nda bulunan Shackleton Bağlantı Sırtı bölgesine inmesi planlanıyor. Görev kapsamında NASA'ya ait iki farklı bilimsel yük Ay yüzeyine taşınacak.

Firefly, Ay'ın karanlık yüzüne inmeye hazırlanıyor

Firefly Aerospace şirketinin "Riders 2 the Dark" adı verilen Blue Ghost Mission 2 aracı, SpaceX Falcon 9 roketiyle 2026'nın son çeyreğinde fırlatılmak üzere birleştirme ve kalifikasyon testlerine alındı.

Görev başarıyla tamamlanırsa, araç Ay'ın Dünya'dan görünmeyen karanlık yüzüne inen ilk Amerikan uzay aracı olacak. İniş öncesinde iletişim bağını sağlamak amacıyla Avrupa Uzay Ajansı'na (ESA) ait Lunar Pathfinder uydusu Ay yörüngesine bırakılacak. Araç, bölgede radyo astronomisi ve jeolojik araştırmalar yapacak 3 NASA yükünü taşıyacak.

Intuitive Machines "Reiner Gamma" bölgesini inceleyecek

Intuitive Machines şirketinin "Trinity" adı verilen IM-3 görevi kapsamındaki Nova-C iniş aracı, donanım entegrasyonu aşamasına geldi. Huntsville'deki Marshall Uzay Uçuş Merkezi'nde yapılan termal-vakum testlerini tamamlayan aracın yakın zamanda motor entegrasyonu gerçekleştirilecek.

Trinity, Ay yüzeyindeki gizemli parlak izleri ve yerel manyetik alanı barındıran Reiner Gamma bölgesine iniş yapacak. Araç, bölgedeki elektromanyetik ortamı ve uzay hava koşullarının yüzeye etkilerini incelemek üzere tasarlanan Lunar Vertex gezginini ve toplamda 12 farklı bilimsel yükü taşıyacak. Görevin 2026'nın ikinci yarısında fırlatılması planlanıyor.