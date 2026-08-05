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Dünya
Sciencealert 05.08.2026 07:17

Nisan 2029'da devasa bir asteroit Dünya'yı kıl payı ıskalayacak

Nisan 2029'da Dünya'nın yaklaşık 32 bin kilometre yakınından geçmesi beklenen 99942 Apophis asteroitinin insan yapımı uzay çöpleriyle çarpışma riski taşıdığı bildirildi.

Nisan 2029'da devasa bir asteroit Dünya'yı kıl payı ıskalayacak

The Planetary Science Journal dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, İtalya Ulusal Araştırma Konseyi (CNR) bünyesindeki araştırmacılar Apophis'in geçiş rotasını ve yer eşzamanlı yörüngedeki (GEO) insan yapımı enkaz popülasyonunu simüle etti.

Gök bilimciler, asteroitin Dünya için herhangi bir tehdit oluşturmadığını net olarak vurgularken, Dünya etrafında biriken uzay enkazının asteroite çarpma ihtimalinin bulunduğunu tespit etti.

Gözlemleri ve bilimsel verileri etkileyebilir

Uzmanlar, olası bir uzay çöpü çarpışmasının Apophis'in yörüngesini değiştirmeyeceğini veya Dünya için yeni bir tehlike yaratmayacağını belirtti.

Ancak bu tür bir temasın yüzeyde küçük bir krater oluşturabileceği ve toz bulutu kaldırabileceği kaydedildi.

Avrupa Uzay Ajansının (ESA) RAMSES ve NASA'nın OSIRIS-APEX uzay araçları, yakın geçiş sırasında Dünya'nın kütle çekiminin asteroit üzerindeki etkilerini, yüzey kaymalarını ve olası sismik hareketleri incelemeyi hedefliyor.

Araştırmacılar, geçiş öncesinde yaşanacak beklenmedik bir enkaz çarpışmasının, Dünya'nın asteroit üzerindeki etkilerini tespit etmeyi zorlaştırabileceğine dikkati çekiyor.

Yüksek yörüngedeki uzay çöpleri takibe alınıyor

Çalışma, özellikle yer eşzamanlı yörünge gibi yüksek irtifalardaki küçük uzay çöplerinin takibi konusundaki eksiklikleri de göz önüne serdi.

Avrupa Birliği Uzay Gözetim Sistemi bünyesinde devreye alınacak yeni gözetleme teleskoplarıyla, 2029 yılına kadar yüksek yörüngedeki enkaz nüfusunun daha detaylı haritalandırılması hedefleniyor.

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