Açık 28.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Kathimerini 05.08.2026 07:21

Babasının cesedini emekli maaşı için dondurucuda saklayan kişi yakalandı

Yunanistan polisi, emekli maaşını almaya devam edebilmek için babasının cesedini yıllarca bir otelin bodrumundaki dondurucuda sakladığı belirlenen şüpheliyi gözaltına aldı.

Babasının cesedini emekli maaşı için dondurucuda saklayan kişi yakalandı

Polis tarafından yapılan açıklamada, 90 yaşındaki emekli öğretmenin doğal nedenlerle öldüğü, olaya ilişkin cinayet şüphesinin bulunmadığı bildirildi.

55 yaşındaki oğul hakkında "dolandırıcılık", "yanıltıcı beyanda bulunma" ve evinde havalı silah ele geçirilmesi üzerine "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Mora Yarımadası'ndaki Sparta şehri yakınlarında bulunan Mistras köyü sakinlerinin, uzun süredir haber alamadıkları yaşlı adam için yetkililere ihbarda bulunduğu aktarıldı.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, aileye ait kullanılmayan bir otelin bodrum katındaki dondurucuda yaşlı adamın cesedini buldu.

Gözaltına alınan şüphelinin, babasının yaklaşık iki buçuk yıl önce öldüğünü ve cesedi dondurucuya koyduğunu itiraf ettiği kaydedildi. Mahalle sakinleri ise emekli öğretmeni en az dört yıldır görmediklerini ifade etti.

Babasının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi incelemesinin ardından netleşecek.

ETİKETLER
Polis Yunanistan Cinayet Emekli
Sıradaki Haber
Nisan 2029'da devasa bir asteroit Dünya'yı kıl payı ıskalayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:07
Borsa güne 13.707,73 puandan başladı
10:10
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
09:55
THY'nin ilk yarı satışları 585 milyar lirayı aştı
09:52
Brent petrolün varili 79,21 dolardan işlem görüyor
09:51
Jeopolitik iyimserlik altın fiyatlarını destekliyor
09:48
Akdeniz'i kirleten 23 tesise 47,5 milyon lira ceza
Çin'de dünyanın ilk "robot 6S" merkezi hizmete açıldı
Çin'de dünyanın ilk "robot 6S" merkezi hizmete açıldı
FOTO FOKUS
Yunanistan'ı "KAAN" korkusu sardı
Yunanistan'ı "KAAN" korkusu sardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ