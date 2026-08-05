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Türkiye
AA 05.08.2026 07:19

Bursa'da otomobilin çarptığı ATV sürücüsü hayatını kaybetti

Bursa’da marketten alışveriş yaptıktan sonra ATV’siyle yola çıkan Hasan Tozaykurt, iddiaya göre yaklaşık 150 kilometre hızla seyreden otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Bursa'da otomobilin çarptığı ATV sürücüsü hayatını kaybetti

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Haşim İşçcan Caddesi'nde marketten alışveriş yaptıktan sonra ATV’siyle yola çıkan Hasan Tozaykurt’a, iddiaya göre yaklaşık 150 kilometre hızla seyreden Mehmet D. yönetimindeki otomobil çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 100 metre savrulan Tozaykurt ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 1 çocuk babası Hasan Tozaykurt, ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Mehmet D. koşarak olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Çarşı Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu şüpheli, olay yerinden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta yakalanarak gözaltına alındı.

Kaza sırasında otomobilin ön yolcu koltuğunda bulunduğu belirlenen arkadaşının yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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