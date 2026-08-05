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Türkiye
AA 05.08.2026 06:11

Ocakta unutulan tencere bina sakinlerini sokağa döktü

Bolu'da bir evde ocak üzerinde unutulan tencerenin yanması paniğe neden oldu. Dumandan etkilenen çift, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ocakta unutulan tencere bina sakinlerini sokağa döktü

Sağlık Mahallesi Gürgen Sokak'ta bulunan üç katlı binanın giriş katındaki daireden yükselen duman ve yayılan kokuyu fark eden apartman sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, dumanın geldiği daireye girerek içeride bulunan C.Ç. ile eşini tahliye etti. Dumandan etkilenen çift, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin evde yaptığı incelemede, ocak üzerinde unutulan tencerenin yanması nedeniyle yoğun duman oluştuğu belirlendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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