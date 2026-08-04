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Türkiye
AA 04.08.2026 17:17

Aydın'da kamyonet devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Aydın'da kamyonet devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Karacasu-Geyre kara yolunda ilerleyen İlker Bozdereli (28) idaresindeki kamyonet karşı şeride geçip devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Bozdereli'nin kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan aynı araçtaki Ali Oyuklu (39) ve kardeşi Mehmet Oyuklu (37), ambulanslarla Karacasu ve Nazilli'deki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Ali Oyuklu kaldırıldığı Karacasu Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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