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Türkiye
AA 04.08.2026 10:44

Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuk sayısı azaldı

Türkiye'de, geçen yıl güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı bir önceki yıla göre, yüzde 0,4 azalarak 609 bin 959 oldu.

Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuk sayısı azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılında güvenlik birimine gelen veya getirilen çocuklara ilişkin istatistikleri açıkladı.

Buna göre, geçen yıl güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı, 2024'e kıyasla yüzde 0,4 gerileyerek 609 bin 959'a düştü.

Bu olaylarda çocukların 267 bin 794'ü mağdur olarak, 196 bin 308'i suça sürüklenme sebebiyle (kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiasıyla), 92 bin 301'i bilgisine başvurma amacıyla, 18 bin 554'ü kayıp (hakkında kayıp müracaatı yapılıp, daha sonra bulunan) olması sebebiyle, 28 bin 251'i kabahat işlediği iddiasıyla, 6 bin 751'i ise bu nedenlerin dışında kalan diğer nedenlerden dolayı güvenlik birimlerine geldi veya getirildi.

Suça sürüklenen çocukların yüzde 41,6'sına yaralama, yüzde 14,7'sine hırsızlık, yüzde 9,7'sine uyuşturucu, uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak, yüzde 5,1'ine tehdit suçları isnat edildi.

Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların yüzde 43,9'unu mağdur çocuklar oluşturdu. Mağdur olarak gelen 267 bin 794 çocuğun yüzde 83,9'unu suç, yüzde 16,1'ini takibi gereken olay mağduru çocuklar teşkil etti. Suç mağduru olarak gelen veya getirilen 224 bin 579 çocuğun yüzde 59,2'si yaralama, yüzde 10,3'ü cinsel suçlar, yüzde 8,5'i aile düzenine karşı suçlar, yüzde 5'i tehdit, yüzde 17'si ise bu nedenlerin dışında kalan diğer nedenlerden dolayı mağdur oldu.

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