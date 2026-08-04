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Türkiye
AA 04.08.2026 19:21

Tahir Sarıkaya tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Tahir Sarıkaya, tutuklandı.

Tahir Sarıkaya tutuklandı

Başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında dün akşam gözaltına alınan Sarıkaya'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sarıkaya, işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.

Savcılıkta ifadesi alınan Sarıkaya, "şantaj" suçundan tutuklandı.

Sarıkaya dün gözaltına alınmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen gazeteci Tahir Sarıkaya, dün İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Aynı soruşturma kapsamında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlarından gözaltına alınan Cem Küçük, 1 Ağustos'ta çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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