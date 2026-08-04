Gazze'de enkazdan çıkarılan 112 Filistinli son yolculuğuna uğurlandı

İsrail ordusunun, 24 Kasım 2023’te başlayan ateşkesten bir gün önce Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda Hasayine ve Ebu Şeria ailelerine ait evlerin bulunduğu yerleşim bölgesi hedef alındı.

Bu saldırının ardından enkazın altında kalan ve daha birkaç gün önce çıkarılabilen 112 Filistinin naaşı, Sabra mahallesinde yıkılmış binaların arasında bulunan alana yan yana dizildi.

Filistin bayrağına sarılı naaşların üzeri çiçeklerle süslendi.

Sabra mahallesinde düzenlenen cenaze törenine aralarında siyasilerin de bulunduğu binlerce Filistinli katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından, Filistinliler naaşları taşıyarak yürüyüşe geçti.

Filistinlilerin naaşları ve cenaze kalıntıları, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'ndeki Ehli Baptist Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yürüyüşe katılanlar Filistin bayrağı taşıdı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği soykırımın ve savaş suçlarının sona erdirilmesini talep eden pankartlar taşıdı.

Filistinliler, 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen soykırımın devam ettiğine dikkati çekti.

Gazze'de 22 Kasım 2023'te katil İsrail’in hedefi olan bina yüzlerce kişiye mezar oldu. Yerle bir olan binanın enkazından aynı aileden 112 kişinin cenazeleri yıllar sonra çıkarıldı.



Cenaze törenini, Gazze'deki tek Türk televizyonu TRT Haber görüntüledi. pic.twitter.com/9IIy24CJqT — TRT HABER (@trthaber) August 4, 2026

Katliamın acıları tazelendi

Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarından Teysir Hasayine, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yakınlarımızı kaybetmenin hüznü ile üç yıla yakın bir süreden sonra onlarla layıkıyla vedalaşmanın verdiği teselli duygularını bir arada yaşıyoruz." dedi.

Hasayine, "2023'ün sonlarında gerçekleştirilen katliamın yaralarının yeniden açıldığını" ifade ederek, şunları söyledi:

"Kurbanların çoğu çocuk, kadın, yaşlı ve engelliydi ve evlerinde otururlarken öldürüldüler. Kendilerini koruyacağını düşündükleri evleri toplu mezara dönüştü."

Filistinli, uluslararası topluma saldırıları durdurmaları ve kendi topraklarında güvenli ve onurlu bir yaşam arzulayan Gazze Şeridi'ndeki sivillerin maruz kaldığı ihlallere son vermeleri çağrısında bulundu.

Cenaze törenine yoğun katılım, saldırıların ardındaki trajedinin boyutunun yansıması

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Üyesi Mahir Mezher de cenaze törenine yoğun katılımın uluslararası topluma "birden fazla mesaj" taşıdığını belirtti.

Mezher, "Cenazeye katılım, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü saldırıların geride bıraktığı trajedinin boyutunu somutlaştırıyor." ifadesini kullandı.

Defnedilen cenazelerin çoğunun çocuk, kadın ve yaşlılardan oluştuğuna dikkati çeken Mezher, "Bu katliam, bizim adaletsiz bir dünyayla karşı karşıya olduğumuzu ortaya koyuyor. Bu dünya Filistin kimliğinin ve egemenliğinin değil de her türlü katliam ve soykırımı işleyen adaletsiz ve suçlu tarafın yanında yer alıyor." diye konuştu.

Mezher, uluslararası toplumun Filistinlilere koruma sağlanması ve İsrail'in işlediği suçlardan dolayı hesap sorulması konularındaki acizliğini eleştirdi.

Kayıplar ne kadar çok olursa olsun haklarına bağlı kalmaya devam edeceklerini vurgulayan Mezher, saldırıların durdurulması, İsrail'in ırkçı siyasetinden ve işlediği savaş suçlarından sorumlu tutulması, Filistin halkının desteklenmesi için Arap dünyası, İslam alemi ve uluslararası topluma kapsamlı şekilde harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

İsrail'in Kasım 2023'te Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde, Hasayine ve Ebu Şeria ailelerinin yaşadığı yerleşim bölgesini bombaladığı saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşlarına ulaşılmıştı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, 1 Ağustos'ta ekiplerin, yaklaşık iki hafta süren 136 saatlik zorlu arama çalışmaları sonucunda 40'ı çocuk, 38'i kadın ve 7'si engelli 112 Filistinlinin naaşının ve kalıntılarının çıkarıldığını aktarmıştı.

Ekip sorumlusu Muhammed Ebu Dan, enkaz altında kaybolan 157 kişinin naaşına ulaşılamadığını, bu kişilerin akıbetine ilişkin herhangi bir ize rastlanmadığını ifade etmişti.