Trump: İran'la çok iyi görüşmeler yürütüyoruz, Hürmüz Boğazı yakında açılacak

Trump, Fox News kanalına verdiği mülakatta, İran gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran'a karşı büyük bir saldırı planlandığını ancak "İranlı yetkililerin görüşme talebinde bulunmasının" ardından müzakerelere döndüklerini anlatan Trump, "İkinci Dünya Savaşı'ndan beri en büyük saldırıyı düzenleyecektik ama beni arayıp çok kibarca 'Lütfen, konuşabilir miyiz? Konuşabilir miyiz?' dediler. Ben de 'Evet, konuşabiliriz. Haydi halledelim bu işi. Sonunda, haydi halledelim.' dedim." ifadelerini kullandı.

Trump, ABD'li ve İranlı yetkililerin "çok iyi görüşmeler yürüttüklerini" ve 4 Ağustos'ta "bütün gün görüştüklerini" dile getirerek, "Önemli olan tek şey eyleme geçilmesi ve onlar bir anlaşma yapmak istiyorlar. Ne olacağını göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, müzakerelerden vazgeçmeleri halinde İran tarafının "sert bir karşılık göreceğini" savunan Trump, "Eğer yine geri adım atarlarsa çok ağır bir darbe alacaklar. Bunu biliyorlar, bunu anlıyorlar. Başka seçeneğim yok." diye konuştu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılabileceğine işaret ederek, "Boğaz çok yakında açılacak ya da (İran) çok sert vurulacaklar ve sonra boğaz açık olacak." dedi.

California eyaletinde de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran tarafıyla görüşmelerde gidişatın "çok iyi göründüğünü" yineleyerek, "Çok iyi ilerliyoruz. Göreceğiz. 48 saat içinde belli olacak." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Hazine Bakanı Scott Bessent da sevkiyatların bu hafta kadar erken bir tarihte yeniden başlamasına imkan tanıyacak müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini bildirdi.

Küresel petrol fiyatları açısından gösterge kabul edilen Brent petrolün varil fiyatı, arz kesintilerinin hafifleyebileceği haberleriyle yaklaşık yüzde 5 düşerek 80 doların altına indi.

Ancak ABD ile İran arasındaki gerilimi düşürmeyi amaçlayan önceki müzakerelerin son aylarda başarısızlıkla sonuçlanması, petrol piyasasında dalgalanmaya yol açtı ve bu durum pompadaki akaryakıt fiyatlarının yükselmesiyle sürücülere yansıdı.

Salı günü Brent petroldeki düşüşün yanı sıra ABD hafif petrolünün (WTI) varil fiyatı da yüzde 5'ten fazla değer kaybederek 76 dolara geriledi. Her iki gösterge de 13 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyeleri gördü.