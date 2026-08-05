Yapay zeka bilgisayar korsanlarına avantaj sağlıyor: Kendimizi nasıl koruyacağız?

OpenAI ve Anthropic, yapay zeka ajanlarının testler sırasında internete erişerek diğer şirketlerin sistemlerine sızdığını açıkladı.

Müşteri verileri ihlal edilmemiş olsa da bu durum siber güvenlik endişelerini yeniden gündeme getirdi.

Uzmanlar, saldırıları gerçekleştirmede yapay zekanın daha erişilebilir, ucuz ve etkili hale geldiğini belirtiyor.

Derin sahtelik (Deepfake)

Derin sahtelik teknolojisi yüzleri, sesleri, videoları veya hiç yaşanmamış olayları gösteren görüntüleri kopyalayabiliyor.

Geçen yıl ABD'deki dolandırıcılık mağdurlarının yaklaşık yüzde 12'si maruz kaldıkları yöntemin yapay zeka veya deepfake içerdiğini bildirdi.

Teknolojinin görüntülü görüşme platformlarında da kullanılabildiğini belirten uzmanlar, filtrelerin açık vermesi için şüpheli kişilerden kamera karşısında hareket etmelerinin istenmesini öneriyor.

FBI verilerine göre, yapay zeka içeren yatırım dolandırıcılıklarında mağdurlar geçen yıl 632 milyon dolardan fazla kayıp yaşadı.

Bir kişi veya video kaydı para ya da hesap erişimi talep ettiğinde, doğrulamanın bilinen iletişim kanalları üzerinden yapılması tavsiye ediliyor.

Ses klonlama

Yapay zeka ile eğitilmiş sesler, yakın bir akrabanın yardım istemesi gibi acil durum senaryolarında kullanılıyor. Mağdurlar geçen yıl bu tür dolandırıcılıklar nedeniyle 5 milyon dolardan fazla kayıp bildirdi.

Uzmanlar, birkaç saniyelik ses kaydının yapay zeka ile yüzde 85 oranında ses benzerliği oluşturmak için yeterli olduğunu ifade ediyor.

Arayan kişinin kimliğinden emin olunmadığında telefonun kapatılması ve kurumun veya kişinin bilinen farklı bir numarasından geri aranması ya da aile arasında önceden belirlenmiş bir güvenlik kelimesinin kullanılması öneriliyor.

Şifre güvenliği ve yetkilendirmeler

Yapay zeka, sızdırılan şifrelerdeki kalipları tespit ederek parola tahmin süreçlerini hızlandırıyor. Korunmak için çok faktörlü kimlik doğrulamanın açılması, geçiş anahtarlarının (passkey) kullanılması ve en az 12 karakterden oluşan uzun şifrelerin tercih edilmesi gerekiyor.

Dolandırıcılar ayrıca sahte güvenlik doğrulamaları (CAPTCHA) veya kötü amaçlı uygulama yetkilendirmeleriyle cihazlara sızmaya çalışıyor.

Uzmanlar, e-posta ve sosyal medya hesaplarına bağlı üçüncü taraf uygulamaların düzenli olarak kontrol edilmesini vurguluyor.