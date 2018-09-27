Küçük Sedanur'a hüzünlü doğum günü

Kars'ta 16 Eylül'de öğle saatlerinde meyve toplamaya çıkan Abdullah ve Handan çiftinin kaybolan kızları 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in cansız bedeni Paslı Köyü'nde taşlarla örtülü şekilde bulunmuştu.

"Katili bulmadan duramam"

Güzel ailesi, kızlarının 10'uncu yaş gününü hüzünle karşıladı.

Acılı anne Handan Güzel, "Kızımın 10'uncu yaş günü. Bu acıyı bugün bize yapan yarın başkalarına da yapar. Başka Seda'lar, Leyla'lar, Eylül'ler gitmesin" dedi.

Baba Abdullah Güzel de kızının katilinin bulunmasını isteyerek, "Bugün bu acının üstünden 10 gün geçti, kızımın doğum günü. Katil kimse bulsunlar, bize söylesinler, katili bulmadan duramam" dedi.

Kaynak: AA