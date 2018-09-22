  • 22 EYLÜL 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 6.294
    EURO 7.396
  • BIST 97988.16
    ALTIN 242.732
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kars'ta kaybolan küçük Sedanur'un cansız bedeni bulundu

Kars'ta kaybolan küçük Sedanur'un cansız bedeni bulundu

Kars Kağızman'da 7 gün önce kaybolan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in cenazesi, Paslı köyü yakınlarında üzeri taşlarla örtülü vaziyette bulundu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült

Kars Valisi Rahmi Doğan, 9 yaşındaki Sedanur'un ölü bulunduğunu söyledi.

Doğan, "Ceset, köye bir kilometre uzakta, çalılıklar içerisinde üzeri taşlarla örtülü vaziyette Kars İl Jandarma JAK timleri tarafından bulundu. Çok ciddi bir ekip kurduk, Türkiye'nin en iyi uzmanların kurulmuş bir ekipti. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra detaylar paylaşılacak." dedi.

Sedanur Güzel'in ölüm sebebi gerekli inceleme ve otopsinin ardından aydınlatılacak.

Kars'ın Kağızman ilçesi Paslı köyünde 16 Eylül'de yabani meyve toplamaya çıkan Sedanur Güzel kaybolmuştu. Köylülerle kırsalda arama çalışmalarından sonuç alamayan aile durumu jandarmaya bildirmişti.

Kars Kağızman'ın Paslı köyünde 16 Eylül Pazar gününden itibaren arama çalışması yürütülen Sedanur Güzel'in kaybolması olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan komşu Ertan B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Kaynak: AA, TRT Haber

Etiketler: Sedanur Güzel, Kars
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER