Kars'ta kaybolan küçük Sedanur'un cansız bedeni bulundu

Kars Valisi Rahmi Doğan, 9 yaşındaki Sedanur'un ölü bulunduğunu söyledi.

Doğan, "Ceset, köye bir kilometre uzakta, çalılıklar içerisinde üzeri taşlarla örtülü vaziyette Kars İl Jandarma JAK timleri tarafından bulundu. Çok ciddi bir ekip kurduk, Türkiye'nin en iyi uzmanların kurulmuş bir ekipti. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra detaylar paylaşılacak." dedi.

Sedanur Güzel'in ölüm sebebi gerekli inceleme ve otopsinin ardından aydınlatılacak.

Kars'ın Kağızman ilçesi Paslı köyünde 16 Eylül'de yabani meyve toplamaya çıkan Sedanur Güzel kaybolmuştu. Köylülerle kırsalda arama çalışmalarından sonuç alamayan aile durumu jandarmaya bildirmişti.

Kars Kağızman'ın Paslı köyünde 16 Eylül Pazar gününden itibaren arama çalışması yürütülen Sedanur Güzel'in kaybolması olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan komşu Ertan B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Kaynak: AA, TRT Haber