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Türkiye
AA 11.12.2023 13:22

Kozluk domatesi tescillendi

Batman'ın Kozluk domatesi, coğrafi işaretli ürün olarak tescillendi.

Kozluk domatesi tescillendi

Vali Ekrem Canalp, Kozluk domatesi yetiştiren üreticilerle bir araya geldi.

Valilikte gerçekleşen görüşmeye üreticilerin yanı sıra, Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şanverdi de katıldı.

Vali Canalp, Kozluk ilçesinde yetişen domatesin coğrafi işaretli ürün olarak tescillendiğini belirtti.

Kozluk domatesinin ince kabuklu ve güçlü aromasıyla da lezzetli olduğunu ifade eden Canalp, raf ömrünün ise nispeten kısa olduğunu söyledi.

Hedeflerinin, Kozluk domatesini gelecekte kurulacak Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) nihai ürüne dönüştürmek olduğunu kaydeden Canalp, "OSB'de tarımsal ürünlerimizi nihai ürünlere dönüştürdüğümüz zaman Batman'ın ürünlerini uluslararası marketlere de pazarlama imkanına kavuşacağız" dedi.

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