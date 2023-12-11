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Türkiye
AA 11.12.2023 12:55

Asker eğlencesinde trafiği durduranlara 45 bin lira ceza

İstanbul Üsküdar'da tünelde araçlarını durdurarak asker eğlencesi yaptıkları belirlenen 6 kişiye, toplamda 45 bin lira ceza kesildi.

Asker eğlencesinde trafiği durduranlara 45 bin lira ceza
[Fotoğraf: Arşiv]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı şahısların Üsküdar'daki Beylerbeyi Tüneli'nde trafik akışını tehlikeye düşürdükleri ve trafiğin duraklamasına sebebiyet verdikleri anlara ait görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada, söz konusu araç sürücülerinin A.E.Ş, E.B.T, M.S.E, M.K, E.G. ve Y.U. olduğunu belirleyen ekipler, bu kişileri gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan bu kişiler hakkında, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplamda 45 bin 108 lira para cezası kesildi.

Sürücülerden Y.U'nun ehliyetine de el konuldu.

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