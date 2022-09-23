İlçeye bağlı kırsal Bozkuyu Mahallesi'nde hayvan otlatan Mehmet Sinan Yatkın'ın üstüne taş düştü.

Yakınlarının durumu fark etmesiyle Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yatkın, ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Yatkın, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.