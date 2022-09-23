Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma 10:30Son Güncelleme: Kaynak: İçişleri Bakanlığı
Eren Abluka-38 Şehit Jandarma Er Cem Havale Operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığı'nca Elazığ’da 485 personelin katılımıyla Eren Abluka-38 Şehit Jandarma Er Cem Havale Operasyonu başlatıldı.
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Elazığ'da “Eren Abluka-38 (Elazığ-Arıcak) Şehit J.Er Cem Havale” Operasyonu başlatıldı.
[Fotoğraf: İçişleri Bakanlığı]
Operasyonda Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularından oluşan 485 personel 39 operasyonel tim görev alıyor.
[Fotoğraf: İçişleri Bakanlığı]
İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka Operasyonları'nın inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam ettiğini vurguladı.
[Fotoğraf: İçişleri Bakanlığı]
Etiketler: Elazığ Eren Operasyonları İçişleri Bakanlığı
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