Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma 10:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de tekstil fabrikasında yangın
[Fotograf: AA]
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, fabrikada büyük çapta maddi hasar oluştu.
OSB 24. Cadde'de faaliyet gösteren tekstil fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
[Fotoğraf: AA]
Büyük çaplı hasara neden olan yangında fabrikanın bazı kısımları çöktü.
Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.
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