Kaza, saat 07.15 sıralarında Osmangazi Mahallesi Atayolu Caddesinde meydana geldi.

İddiaya göre, Şemsettin Hatipoğlu yönetimdeki servis minibüsü, caddeden dönüş yaptığı sırada karşı şeritten gelen Kemal Dağ yönetimdeki servis minibüsüyle çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Hatipoğlu’nun kullandığı servis minibüsü ağaca vurarak durabildi.

[Fotoğraf: İHA]

Araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri iki servis minibüsünde bulunan Canan Kaya, Onur Öztürk, Gökhan Ekinci ve ağır yaralanan Saliha Ünver’i olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Trafik polisi ve itfaiye ekipleri kaza yerinde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ilgili soruşturma başlattı.