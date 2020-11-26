Günlük vaka sayısının 28 bin 351’e ulaştığını belirten Bakan Koca, Bursa’da vaka sayısındaki artışa dikkat çekerek, tedbirlere daha dikkatli uyulmasını istedi. Yapılan tüm uyarılara rağmen Bursa’da sokak ve meydanlardaki kalabalık ise dikkat çekti.

Kent Meydanı’nda maskelerini çenelerine indirerek, yürüyen birçok kişi, denetim yapan polisleri görünce düzeltti.

"Karantinadaki oğluma ağlayarak ekmek aldım"

Vaka sayılarındaki artışa rağmen vatandaşın kurallara uymadığını ve bu durum yüzünden çok zorluk yaşandığını anlatan Kamil Aslan, karantinadaki oğluna ekmek almak zorunda kaldığını ağlayarak anlattı.

“Bizim insanlarımız asla akıllanmıyor. Bakıyorsun maskesi ya çenesinde ya da kolunda geziyor. Allah korusun bu milleti, tamam doktorlar da koruyor ama doktorun elinden de bir şey gelmiyor. Benim oğlum 15 gün karantinaya girdi. Evden dışarı çıkamıyor. Beni arayıp diyor ki ‘Baba bana ekmek getir’ 76 yaşındayım, oğluma hizmet ediyorum. Neden? İnsanlar birbirini korumadığı için. Onun da yapacak bir şeyi yok, canını seven kurallara uysun. 51 yaşındaki oğluma ekmek aldığım için duygulandım çünkü babayım ben, oğluma bakmak zorundayım”