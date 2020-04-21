Vatandaşların koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında evde kalması, araç kullanımını büyük oranda düşürdü. İnsanların evde kalması havanın kalitesini iyileştirirken, kirliliğin azalmasını sağladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile belediyelerin hava kalitesi ölçüm istasyonları verilerine göre, Türkiye'de bulunan 29 büyükşehirde partikül madde (PM10) hava kirliliği yüzde 32 azaldı.

En az değiştiği iller İzmir, Muğla ve Tekirdağ

Ülkedeki büyükşehirlerde en fazla hava kirliliği azalması Kahramanmaraş'ta yaşandı. Kahramanmaraş'ı sırasıyla Şanlıurfa, Hatay, Van, Erzurum ve Eskişehir takip etti.

16 Mart'tan sonra hava kirliliği Kahramanmaraş'ta yüzde 60, Şanlıurfa'da 58, Hatay'da yüzde 55, Van'da yüzde 53 ve Erzurum ile Eskişehir'de yüzde 51 olarak gerçekleşti.

Hava kirliliğinin en az değiştiği şehirler ise İzmir, Muğla ve Tekirdağ oldu. 3 büyükşehirde hava kirliliği sadece yüzde 3 azaldı.

[Grafik: Şeyma Özkaynak]

İstanbul'da yüzde 11 azaldı

Türkiye'nin en kalabalık şehri olan megakent İstanbul'da hava kirliliği 16 Mart tarihinden sonra yüzde 11 azaldı. Nüfus olarak en kalabalık büyükşehirlerde hava kirliliği başkent Ankara'da yüzde 27, Bursa'da yüzde 37, Antalya'da yüzde 28 ve Adana'da yüzde 46 azalarak kayıtlara geçti.

"Tüm dünyada hava kalitesi artıyor"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını ortaya çıktıktan sonra 29 büyükşehirde hava kirliğinin azaldığını belirtti.

Koronavirüsle mücadelenin hava kirliğinin azalmasında etkili olduğunu vurgulayan Toros, şöyle konuştu:

"İnsanlar salgınla mücadele kapsamında evlerinden çıkmamaktadır. Alınan önlemler nedeniyle insanlar martın ikinci haftasından beri evlerinde kalıyor. Bu da havayı kirleten faktörleri azaltıyor, hava kirliliğinin azalmasına neden oluyor. Koronavirüsle mücadele insan faaliyetlerinden kaynaklanan kirletici emisyonlarının azalmasına sebep olmaktadır. Dolayısıyla tüm dünyada hava kalitesi artmaktadır. Hava kirliliğinin insan sağlığına ve çevreye verdiği zarar konusunda tüm dünyada farkındalık ve duyarlılık oluşturulması ve salgın hastalık sonrasında da hava kalitesinin iyi olması için küresel çaba gösterilmesi beklenilmektedir."

"Havanın kaliteli olması sağlığımız için önemli"

Toros, koronavirüsün bulaşıcı bir solunum yolu hastalığı olduğunu anlatarak, "İnsanların soluduğu havanın kalitesi de solunum sistemlerimizin iyi çalışmasını etkiler. Dolayısıyla, soluduğumuz havanın kaliteli olması sağlığımız için önem arz etmektedir. Hava kalitesinin iyi olması koronavirüsle mücadelede lehimize savaşmasına ve bizim safımızda yer almasına katkı sağlıyor" dedi.