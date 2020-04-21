Tüm Türkiye onu 'Arda Boyları' türküsü ile tanıdı. Sanatçı Şükriye Tutkun, bugünlerde başka bir konu ile gündemde.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun hakkında medyada yer alan bir habere komşusu olarak tepki gösterdi. "İftira atılan komşumun hakkını savundum ama lince uğradım" dedi.

Tutkun, lince uğramasının nedenini ise şu sözlerle anlattı;

"Bir komşumu savunduğum için, çünkü kendisine iftira atıldı. Yanlış yerde oturulduğu söylendi halbuki bizim komşumuz yanımızda öyle bir durum yoktu ben sadece bunu söylemek istedim. Bu kişi Fahrettin Altun olmayabilir başka bir kişi de olabilir yine savunurdum. Çünkü bir iftira atılmıştı."

"Fahrettin beyin evinden başka ikinci bir ev yoktu"

Tutkun, TRT Haber'de "Gece Bakışı Programı"a konuk oldu. Basında çıkan haberlerin doğru olmadığını söyledi.

"Şöyle söyleniyor Fahrettin bey orayı kendine almış ve gelmiş ev yapmış belediye de gelmiş bunu yıkmış diye biliyor maalesef herkes" diye konuşan Tutkun, "Ben baktım ev göremedim. Bir çardak vardı mahalleli de gelip oturuyordu. Üzerine basarak söylemek istiyorum evet orada bir çardak vardı yapılıyordu onu yıktılar. Yanında bir tane daha ev yoktu. Zaten Fahrettin beyin orada evi vardı. Yanında bir tane daha ev yoktu." ifadelerini kullandı.

"Bana ağza alınmayacak sözlerle saldırdılar"

Ünlü sanatçı sosyal medyadan kendisine yapılan saldırılara da tepki gösterdi. "Herkes bana saldırıyor, öyle tweetler var ki ağza alınmayacak sözler söylendi. Ben de acemice ağlayarak onlara cevap verdim." diye konuştu.